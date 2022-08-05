В интервью LB.ua замглавы ОПУ отметил, что украинское руководство постоянно слышит о том, что страна-агрессор постоянно меняет даты проведения «голосования» на временно захваченных территориях, информирует «НБН».

По словам Жовквы, сначала в России говорили об 11 сентября, едином дне голосования в РФ, потом стали поступать сообщения о том, что «всенародное голосование» проведут не в первый месяц осени, а позже.

Представитель Офиса президента объяснил, что сигналы Кремля о проведении «референдумов» в оккупированных регионах свидетельствует о неуверенности Москвы в том, что она сможет сохранить контроль над захваченными территориями Украины.

Однако российское руководство продолжает транслировать информацию о «голосовании» для внутренней аудитории РФ. При этом в ОПУ убеждены, что никаких псевдореферендумов не будет, поскольку украинские территории не будут контролироваться оккупантами.

Также Жовква рассказал, что возникают проблемы с поставками оружия для армии Украины из западных стран, кроме Чехии и Польши. Он объяснил, какие три причины тормозят предоставление военной помощи Киеву.