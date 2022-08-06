Как передает «НБН», об этом, сославшись на собственные источники, информирует телеканал CNN.

В частности, известно, что Спартц 24 июня написала обращение к одному из помощников Зеленского, в котором предложила связать его с высокопоставленными людьми, способными, как она утверждает, одержать победу над российскими захватчиками. Позже конгрессвумен сказала, что ее слова «вырвали из контекста», а ее целью было помочь установить контакты со всеми, кто хочет помочь Украине выиграть в войне против РФ.

«Информация о том, что это принесет для меня какую-то материальную выгоду от такого шага, совершенно неправдива. Для оказания помощи Украине я трачу свои личные несколько десятков тысяч долларов. Расследования нужно проводить касаемо финансовых интересов Ермака», — отметила Спартц.

Немного времени спустя в Киеве предложили организовать встречу Спартц с Ермаком для выяснения всех нюансов, но американский политик от нее отказалась.