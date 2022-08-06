Как информирует «НБН» со ссылкой на Anadolu, об этом Эрдоган заявил после того, как в Сочи у него состоялась встреча с Путиным.

Дословно из заявления Путина:

«В настоящее время важно воплощать такой план и трансформировать такую позитивную атмосферу в определенные шаги для возвращения переговорного процесса в Стамбуле. С самого начала мною было отмечено, что в войне на территории Украинского государства победителя не будет. Невзирая на все существующие трудности, я все еще твердо убежден в том, что мы можем принять здесь встречу с Владимиром Зеленским».

При этом он добавил, что официальная Анкара и далее будет «продвигать диалог с Москвой во всех областях для способствования региональной и глобальной стабильности».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что помощник президента Турции Эрдогана Алтуна заявил, что невозможно достичь мира в Украине, игнорируя Москву.