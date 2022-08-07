Как информирует «НБН», в эфире канадского телевизионного канала CBC News Петр Алексеевич заявил, что мировое сообщество обязательно должно прекратить покупать российские энергетические носители, а также ввести тотальное эмбарго на экспорт РФ. Это поможет остановить Путина и его шантаж.

Дословно из заявления Порошенко:

«Прежде всего, Путину нельзя доверять. Это означает, что с ним нельзя вести никакие переговоры. Он понимает исключительно язык силы. Он и в дальнейшем будет шантажировать мировое сообщество. Он будет заниматься шантажом Европы и Канады».

При этом Петр Порошенко добавил, что не стоит бояться Путина, так как все мы гораздо сильнее его. Более того, правда находится на нашей стороне.

«С нами весь мир сегодня. А вместе с РФ во время заседаний Генассамблеи ООН голосовали только КНДР, Республика Беларусь, а также Эритрея. Только три нации в мире. Следовательно, мы обязаны обеспечить депутинизацию мира», — добавил украинский политик.

Кроме того депутат Верховной Рады Украины подчеркнул, что нам всем необходимо наконец в полной мере остановить такие рычаги влияния и дохода Путина, как «СП-1» и «СП-2».

«Нам нельзя оставлять возможность Путину делать это и в дальнейшем. Как следствие, нужно укреплять санкции, а эмбарго должно расширяться. Нужно также остановить российский экспорт», — подытожил бывший президент Украины.

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