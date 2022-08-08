В видеообращении к соотечественникам украинский лидер заявил, что если страна-оккупант проведет «всенародное голосование» в захваченных регионах нашей страны, Кремль потеряет любую возможность переговоров с Киевом, информирует «НБН».

По словам Зеленского, позиция Украины остается неизменной – наше государство ничего своего врагу не отдаст. Он предупредил, что, если Москва все же проведет «референдумы» на оккупированных украинских территориях, она лишится возможности переговоров с Киевом и свободным миром, которые РФ все же однажды понадобятся.

Также президент добавил, что люди, которые помогут России с проведением псевдореферендумов, понесут наказание.

Напоминим, что в Институте изучения войны сообщили, что фейковый референдум во временно захваченных регионах Украины россияне могут провести в формате «поквартирного голосования». Аналитики объяснили, почему оккупантам выгоден именно этот способ.