Эксперт убежден, что Пекин не будет предоставлять оружие или боевые подразделения КНР Москве для продолжения войны в Украине. По словам Пойты, на сегодня нет никаких данных или индикаторов того, что Китай окажет России военно-техническую помощь, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Он добавил, что китайское руководство осознает, что любая военная поддержка страны-агрессора поставит крест на их отношениях с государствами на Западе.

По словам эксперта, КНР нуждается в западных технологиях, ей нужны западные рынки, чтобы развиваться, поэтому Пекин вряд ли станет рисковать, чтобы помочь Кремлю в военной агрессии против Украины.

Напомним, что в прошлом месяце кремлевский диктатор Владимир Путин, поздравляя с днем рождения китайского коллегу, пригласил его в Москву. Си Цзиньпин отказался ехать в Россию, МИД КНР озвучил причину.