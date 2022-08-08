Эксперт отмечает, что российский президент-агрессор не только усилил Североатлантический Альянс, но и настроил против себя все государства, которые вышли из состава советского Союза, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Пионтковского, многие говорят о том, что глава Кремля помог консолидироваться Организации Североатлантического договора, ведь Финляндия и Швеция ранее не задумывались об интеграции в НАТО, если бы не нападение России на Украину.

Политолог отметил, что мы забываем еще об одном, что главе Российской Федерации удалось сплотить и объединить против себя все страну, которые когда-то были частью СССР, поскольку сегодня украинцы защищают не только, Альянс и Запад от российских захватчиков.

На постсоветском пространстве Украину рассматривают как освободителя стран, которые вышли из Советского Союза. Нашему государству симпатизируют даже те страны, которые вынуждены формально демонстрировать лояльность к Москве. Например, таким государством является Грузия, где кардинально отличается позиция правительства и общества.

Пионтковский добавил, что на сегодня Украина выполняет две исторические задачи: освобождает страны бывшего СССР, заканчивая «российскую империю», и защищает западные государства от нашествия путинской орды.

Ранее Пионтковский выразил убеждение в том, что кремлевский диктатор не будет применять ядерное оружие в Украине. Политолог озвучил три причины, по которым Путин не станет нажимать на «красную кнопку».