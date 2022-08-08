В интервью «РБК-Украина» дипломат заверил, что Турция остается стратегическим партнером нашей страны, при этом Киев всегда понимал, что у этого государства есть свои интересы, которые не изменились с начала полномасштабной войны РФ в Украине, информирует «НБН».

Несмотря на положительные действия Эрдогана в отношении нашего государства, такие как политическая поддержка, гуманитарная помощь, закрытие проливов через Босфор и Дарданеллы для военных кораблей страны-оккупанта, есть вещи, которые не нравились и не нравятся Киеву.

Боднар подчеркнул, что сегодня параллельный русско-турецкий трек стал более чувствительным и украинское руководство реагирует на него намного жестче, однако власти не будут портить отношения со Стамбулом только по причине каких-то обид.

В частности, у Киева есть сложный диалог с Турцией относительно ее взаимодействия с Москвой. Посол отметил, что Стамбул в первую очередь занимается решением своих интересов и отстаивает их как может.

Посол добавил, что диалог Турции с РФ помогает с решением некоторых вопросов, например, с заключением зерновой сделки. Бондар подтвердил, что Эрдоган имеет определенное влияние на кремлевского диктатора и использует рычаги, чтобы простимулировать российского агрессора к выполнению договоренностей.

Напомним, что Эрдоган встретился с Путиным в Сочи, после чего вновь заговорил о проведении переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле.