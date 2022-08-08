Как информирует «НБН», в Институте по изучению войны (ISW, США) предполагают, что захватчики могут проводить «референдум» путем «поквартирного голосования». Более того, таким способом вражеские силы могут осуществить операцию по сбору разведывательных данных. Это необходимо оккупантам для того, чтобы ликвидировать украинскую оппозицию на захваченных в Украине землях.

При этом отмечается, что также оккупационная «власть» Российской Федерации расширяет возможности для прямого запугивания мирных жителей нашей страны, а также делает любой независимый надзор за ходом «голосования» просто невозможным.

Примечательно, что отмена избирательных участков с личным присутствием сводит на нет множество требований к бюрократам для укопмлектования этих мест. Захватчики изначально всячески пытались набрать людей на эти должности.

Кроме того, «голосование на дому» всячески ограничивает возможности партизан напасть на избирательные участки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как РФ пытается подкупить голоса украинцев на псевдореферендуме.