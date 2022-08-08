Как информирует «НБН», российские пропагандистские информационные агентства со ссылкой на заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, пишут, что Россия мол не намерена проводить никакие «референдумы» на захваченных войсками главы Кремля территориях Херсонской и Запорожской области. Согласно его словам, это хотят сделать люди, которые там живут.

Дословно из заявления Дмитрия Пескова:

«Все дело в том, что такие планы уже сейчас имеются у жителей, которые проживают на территории этих областей. Ведь это не мы «референдум» проводим. Здесь необходимо понять, к кому Владимир Александрович Зеленский обращается с таким заявлением – к украинцам упомянутых мест жительства, или к россиянам, которые живут в России. И если его обращение направлено к гражданам и властям Российской Федерации, то это не по адресу».

При этом пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что якобы огромное количество населения временно захваченных Россией украинских земель якобы не хочет жить на территории Украины.

Помимо того Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для того, что Пути и Зеленский проведут встречу. Помимо того, отсутствует также и переговорный процесс между делегациями Украины и РФ, так как в Кремле считают, что Киев «ушел из радаров».

Ранее мы уже писали о том, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию от проведения «референдумов«.