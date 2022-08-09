Накануне в информационном пространстве появилась информация о том, что некоторые западные политики удивлены тем, что турецкий президент продолжает тесное сотрудничество с Россией, несмотря на ее военную агрессию в отношении Украины, информирует «НБН».

Советник главы ОПУ в программе российского оппозиционера Марка Фейгина высказался о связях Турции и Российской Федерации. По мнению Арестовича, Эрдоган своей политикой разрушает единство Североатлантического Альянса, поскольку именно РФ – главный враг НАТО.

Кризис в отношениях США и Турции начался еще в середине 2019 года, когда Анкара решила купить у Москвы системы противовоздушной обороны С-400. Несмотря на то, что Америка предложила турецкому руководству альтернативу российским ЗРК, власти все равно купили комплексы у РФ.

По мнению Арестовича, после визита Эрдогана в Сочи он стал на сложный путь и ходит по лезвию ножа, поскольку некоторые западные политики призывают ввести меры в отношении турецкого президента.

Советник главы ОПУ убежден, что государства-члены Альянса не должны закрывать глаза на политику Эрдогана, в противном случае в НАТО не будет единства.

Ранее об отношениях Эрдогана и Путина высказался посол Украины в турции Василий Боднар.