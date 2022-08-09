Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Reuters.

Дословно из заявления Блинкена, которое он озвучил во время брифинга:

«Если мы предоставим возможность большой стране травить меньшую, просто в нее ворваться и забрать ее территории, тогда не только в Европе, но и во всем мире начнется «сезон охоты».

В это же время он добавил, что в Белом доме считают важным противодействие Российской Федерации. Причина в том, что ее агрессия в отношении Украины грозит основополагающим принципам международной системы.

Стоит напомнить, что ранее Энтони Блинкен рассказал, при каких условиях официальный Вашингтон применит ядерное оружие.