Депутат отметил, что президент Беларуси, его вооруженные силы, части и аэродромы выступили соагрессором против нашей страны, что навсегда опозорило Лукашенко и армию РБ, информирует «НБН» со ссылкой на «Эспрессо».

По словам Наливайченко, белорусская экономика и государственный строй посыпались и осенью будут последние месяцы существования режима Лукашенко.

Политик убежден, что наша страна должна ввести визовый режим с Республикой Беларусь, как это было сделано в отношении Российской Федерации. Исключение, по мнению нардепа, нужно сделать лишь для представителей белорусских общественных организаций и свободной прессы, для всех остальных граждан въезд в Украину необходимо ограничить.

Напомним, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил, почему Путин так стремится «испачкать кровью» белорусского диктатора. По его словам, единственный выход президента-агрессора – втянуть Лукашенко в войну против Украины.