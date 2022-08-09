Советник главы ОПУ заявил, что Киев не рассматривает промежуточный вариант окончания боевых действий в виде «корейского сценария», когда в одной части государства идет нормальная жизнь, в другой – несколько странная, информирует «НБН» со ссылкой на «ВВС Украина».

Подоляк отметил, что такое развитие событий не будет обсуждаться, поскольку это сценарий бесконечной войны, ведь Российская Федерация – не КНДР и она не остановится по отношению к нашей стране, а будет продвигаться дальше.

По словам чиновника, если допустить реализацию «корейского сценария» в Украине, при таком раскладе страна-агрессор просто переоснастит свои вооруженные силы и вновь атакует соседнее государство. Также РФ приспособится к жизни под санкциями и постепенно сломают консолидацию ЕС, получив там союзников.

Подоляк убежден, что в таком случае Украина получит войну на худших условиях, ведь Киев упрекнут в том, что он не пошел до конца в войне с Россией, несмотря на помощь и поддержку Запада.

Ранее советник главы ОПУ сообщил, что украинское руководство подготовило ответ на «спецоперацию» Кремля. Подоляк озвучил главные цели Украины против РФ.