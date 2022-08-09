Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Так, глава Украинского государства высказал благодарность за масштабную поддержку со стороны Вашингтона, которую Киев получает на разных уровнях от Билла Клинтона и его жены, в том числе, и за участие в Саммите первых леди и джентльменов.

Помимо того, Владимир Александрович также подчеркнул важность дальнейшего усиления санкций против РФ. Он обратился с призывом к Клинтону использовать личные авторитете для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам, а также заминированию Запорожской атомной электростанции. Также обсуждался и ядерный террор со стороны Украины.

Дословно из заявления Клинтона:

«Весьма важно для нас, чтобы общества, где базовыми ценностями являются демократия и свобода, не теряли ощущение актуальности войны на территории Украинского государства. Как следствие такого рода разговоры, как этот, весьма полезны для нас».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Зеленский предупредил Россию от проведения референдумов на территории Украины.