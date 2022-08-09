В интервью изданию The Washington Post лидер украинцев выразил убеждение в том, что жителям Российской Федерации нужно менять свою философию, информирует «НБН».

По словам президента, чтобы поспособствовать отказу России от захвата чужих территорий, ее гражданам нужно запретить посещать страны Запада.

Зеленский убежден, что закрытие границ – самые важные санкции против жителей РФ. Он отметил, что россиянам нужно жить в собственном мире, пока не изменится их мировоззрение.

Лидер украинцев добавил, что те ограничительные меры, которые уже ввели в отношении государства-агрессора, слабые, в сравнении с закрытием границ всех стран для граждан РФ хотя бы на год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

В то же время украинцы требуют запретить жителям России въезд на территорию нашей страны на полвека и выдавать виды на жительство только тем, кто защищал наше государство вместе с ВСУ. Зеленский рассмотрит соответствующую петицию.