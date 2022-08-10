Как информирует «НБН» со ссылкой на «Слово і діло», по словам Андрея Ермака активную фазу войны с Россией на украинской территории жизненно необходимо завершить до того момента, когда наступит зима. При этом он озвучил причину, почему так считает.

Согласно мнению Ермака, до зимы активную фазу войны в Украине нужно завершить из-за того, что сохраняются риски атак агрессора на теплоэнергетическую инфраструктуру нашей страны.

Дословно из заявления Ермака:

«Естественно, такого рода риски на протяжении всей войны сохраняются. Армия России продолжает атаковать объекты украинской инфраструктуры. Это одна из целей Москвы, которую она даже не пытается скрыть. Конечно же, одной из причин, почему мы хотим предпринять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени, является именно это».

При этом Андрей Ермак добавил, что в настоящее время власть делает все для того, чтобы цель деоккупации была достигнута. Также Киев объясняет все это партнерам Украины, которые вполне разделяют такую позицию.

В это же время руководитель Офиса президента Украины добавил, что чем дольше войска России находятся на временно оккупированных территориях нашей страны, а также пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории освободить.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что конгресвумен Виктория Спартц сделала скандальное заявление об Андрее Ермаке.