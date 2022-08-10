Как утверждает бывший депутат Госдумы, Михаил Мишустин и Сергей Кириенко самые состоятельные и влиятельные менеджеры Российской Федерации. Именно они имеют существенное влияние в Кремле, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам оппозиционера, в руках первого заместителя АП Кириенко сосредоточена вся политическая сфера РФ, именно он решает, кто будет в Государственной Думе или в составе региональных властей. Также он занимается политическим обустройством оккупированных территорий, в частности, он является куратором «ЛДНР».

Большую роль в России играет и председатель правительства Мишустин, на нем держится управление экономическим сектором.

Отметим, что СМИ активно обсуждают, кто заменит диктатора Владимира Путина на посту президента России. Большинство журналистов сходятся во мнении, что следующим руководителем РФ может стать «режиссер» войны в Украине.