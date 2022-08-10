В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского отметил, что кремлевская пропаганда всегда эксплуатирует страх. Рупоры путинского режима делают вбросы о «черном рынке оружия» Украины, чтобы дискредитировать наше государство в глазах западных партнеров, информирует «НБН».

По словам Подоляка, россияне разгоняют этот фейк, чтобы заблокировать военную помощь нашей стране из-за границы. Государство-агрессор пытается остановить поставки вооружения Киеву, однако за полгода не предоставило ни одного доказательства своих слов.

Советник главы ОПУ добавил, что российско-украинская война происходит в прямом эфире, где каждый может увидеть, что присутствует тотальный учет и тщательный контроль.

Ранее Подоляк рассказал, может ли в нашей стране повториться «корейскй сценарий». Он объяснил разницу между Россией и Северной Кореей.