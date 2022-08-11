Как информирует «НБН», свое мнение Дмитрий Кулеба высказал на странице в социальной сети «Твиттер».

Дословно из заявления Дмитрия Кулебы:

«Это война не одного Владимира Путина. Это война России. Не глава Кремля, а реальные россияне, русские солдаты пришли из своей страны, и убивают, пытают, уничтожают. Россияне преимущественно поддерживают военные действия на территории нашей страны. Они поддерживают ракетные удары по городам Украинского государства и убийства простых украинцев. Пускай тогда российские туристы и наслаждаются своей собственной страной».

Насколько известно, сегодня, 11 августа, Олаф Шольц заявил, что это Путин ведет боевые действия на территории Украины. Как следствие, по его словам, не стоит поддерживать общий запрет въезда граждан РФ в Евросоюз.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба сделал заявление о том, что Россия нацелена только на дальнейшую войну в Украине.