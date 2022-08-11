Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Корбана ВВС, в Украине якобы нет военной цензуры.

Дословно из заявления Геннадия Корбана:

«Людям необходима информация. Люди хотят, чтобы им говорили правду, и пусть даже о войне. Ведь скрываются весьма много фактов. Я повторю еще один раз, что должна быть военная цензура. А для этого нужно выписывать четкие критерии, где говорится, что такие факты не освещаются».

При этом он подчеркнул, что люди ожидают того, что им говорят разные советники ОПУ.

«Простите, но когда разные советники в ОПУ рассказывают людям что, мол, сейчас начнется контрнаступление на Херсонском направлении… Причем когда такие заявления делаются на постоянной основе, то люди ожидают этого и надеются на это. Каждый день они там забалтывают людей. Они морочат головы людям, якобы, вот-вот, через 3-6 недель мы начинаем контрнаступление и освободим Херсон. Но все это ложь. Украинцам необходимо говорить правду».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ нанесли удар по авиационной военной базе России в Крыму, с которой враг поднимал в небо боевые самолеты для бомбардировок Украины.