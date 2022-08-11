Оценивая шансы экс-президента Российской Федерации Дмитрия Медведева на трон Путина, оппозиционер пошутил, что соратник диктатора может быть только правопреемником бутылки алкоголя, из которой он пьет, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Пономарев убежден, что зампредседателя Совбеза РФ пытается напомнить главе Кремля о своем существовании, ведь раньше именно он был главным вероятным преемником президента-агрессора. Однако сейчас появился другой кандидат, из-за чего бывший руководитель России «очень скучает».

На место Путина может претендовать председатель российского правительства Михаил Мишустин, поскольку премьер-министр обычно считается преемником президента.

Однако оппозиционер убежден, что кремлевский диктатор не выберет главу правительства, более вероятно, что Путин может отдать свой трон заместителю руководителя АП Сергею Кириенко. Экс-президент Медведев остается в резерве.

Пономарев добавил, что президентское кресло не достанется Рамзану Кадырову, так как он чеченец. Также не является кандидатом и мэр Москвы Сергей Собянин. Оппозиционер объяснил, что глава российской столицы не имеет политического влияния, кроме того, скептически относится к войне против Украины.

Также Пономарев назвал имена людей из окружения Путина, которые являются самыми влиятельными менеджерами РФ.