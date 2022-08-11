Экс-депутат Госдумы РФ отметил, что глава Чечни не является ограниченным человеком и понимает, чем он занимается. Пономарев убежден, что Кадырова подталкивает к выражению лояльности к руководству России кавказские традиции и темперамент, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Оппозиционер не сомневается, что политика главы Чеченской Республики изменится сразу же после падения путинского режима. Кадыров будет вести свою игру, как только дестабилизируется ситуация в РФ.

По словам Пономарева, после падения Кремля он первым объявит свою независимость. Российская верхушка боится Кадырова, поскольку понимает, что от него не защитят никакие спецслужбы.

Политолог Михаил Басараб обратил внимание на то, что Кремль пытается дискредитировать Чеченскую Республику с помощью войны в Украине, поскольку для диктатора это самое болезненное место на карте РФ.

Для этого Путин сделал чеченцев одними из главных нападающих на соседнюю страну, чтобы запятнать их кровью и пресечь любые попытки начать национально-освободительную борьбу.

Ранее оппозиционер РФ Геннадий Гудков рассказал, почему силовики Путина ненавидят главу Чечни. Он рассказал о ситуации, где кремлевский диктатор и Кадыров унизили ФСБ.