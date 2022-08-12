Чиновник заявил, что украинское руководство видит единственный выход из ситуации в связи с ядерным терроризмом страны-агрессора на ЗАЭС — потребовать от оккупантов оставить ее территорию. По словам Данилова, есть вероятность, что путинские захватчики примут решение взорвать станцию, информирует «НБН» со ссылкой на «НВ».

Секретарь СНБО сообщил, что «освободители» захватили Запорожскую АЭС, пригнали множество техники на ее территорию. Чиновник отметил, что если сейчас начать с россинами «выяснять отношения» на станции, есть риск, что они ее взорвут.

Данилов убежден, что при ликвидации ЗАЭС, то, что произошло с Чернобыльской атомной электростанцией покажется цветочками. Он подчеркнул, что АЭС в Запорожье крупнейшая в Европе, где стоит шесть огромных энергоблоков.

Напомним, что российский политолог Андрей Пионтковский предположил, почему кремлевский диктатор изменил свой ядерный план и шантажирует Европу взрывом ЗАЭС.