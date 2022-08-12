Соратник Путина в своем Telegram-канале сообщил о поездке в «ЛНР», где встретился с «главами республик» захваченного РФ Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Визит был организован по поручению российского диктатора, информирует «НБН».

Как написал Медведев, по распоряжению Путина он провел в «ЛНР» совещание, на котором обсуждались правоочередные меры обеспечения безопасности псевдореспублик.

О вояже Медведева с замглавы АП, кремлевским куратором «республик» Сергеем Кириенко на захваченную Россией украинскую территорию сообщил в Twitter и Кремлевский пул.

В комментариях к публикации пользователи соцсети высмеяли «сверхважный визит» зампредседателя Совбеза РФ к ставленникам Кремля на оккупированный Донбасс, не забыв упомянуть пристрастие бывшего президента России к алкоголю.

Ранее Медведев опозорился в Сети, опубликовав «обновленную» карту Украины, где «раздал» территории нашего государства соседним странам. Украинцы высмеяли соратника Путина, вспомнил о провале плана по молниеносному захвату Киева «за три дня».