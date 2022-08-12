Представитель Кремля заявил, что на сегодня нет необходимых предпосылок для переговорного процесса между руководителями двух стран, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам спикера Путина, пока делегации переговорщиков не «выполнят всю домашнюю работу», встреча глав России и Украины не представляется возможной.

Традиционно Песков переложил ответственность в этом вопросе на Киев, заявив, что этот он не решается, поскольку делегация Украины «ушла с радаров». В то же время он похвалил турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который принимает активное участие в налаживании диалога между украинской и российской сторонами.

Напомним, что турецкий президент сделал странное высказывание о срыве «мирных» переговоров Киева и Москвы. Эрдоган выдвинул кому-то обвинения в желании продолжать войну.