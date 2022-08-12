Пионтковский считает, что глава Российской Федерации приступил к новому ядерному шантажу относительно возможного взрыва на Запорожской атомной электростанции, которая является крупнейшей АЭС в Европе, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам политолога, агентура РФ активно продвигает на Западе нарратив о том, что россияне и украинцы обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС, что является частью нового плана Путина.

Чтобы не погибнуть в результате нажатия «красной кнопки», диктатор выбрал другой путь – шантажировать европейские страны ядерной катастрофой, которую он хочет приписать Украине, чтобы выйти сухим из воды.

Ранее аналитики Института изучения войны рассказали о планах Кремля по использованию украинских АЭС против нашей страны. Специалисты раскрыли подробности намерений оккупантов.