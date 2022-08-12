В эфире национального телемарафона чиновник прокомментировал ядерный шантаж страны-агрессора с помощью Запорожской атомной электростанции. По словам Данилова, ЗАЭС – критически важный объект и если там что-то пойдет не по плану, последствия будут не только для Украины, но и для окружающих государств, информирует «НБН».

Секретарь СНБО сообщил, чем руководствуется Москва, применяя ядерный шантаж. Он объяснил, что Кремль хочет сделать из Запорожья «серую зону», а после и из всей нашей страны.

Данилов рассказал, что в РФ есть проект под названием «Остров Россия», который предполагает ситуацию, когда страна-агрессор омывается или какой-то водой, или ее государствами-вассалами. Он подчеркнул, что другие варианты Москва не воспринимает и не собирается воспринимать.

Чиновник добавил, что исключение для Кремля – Китай, с которым Россия стремится построить дружественные отношения, остальные страны должны быть подчинены Москве. При этом секретарь СНБО убежден, что оккупантам не удастся реализовать «современную колонизацию», учитывая провал плана вторжения в Украину.

Как сообщалось, британский министр обороны Бен Уоллес рассказал, в чем ошибся кремлевский диктатор в отношении Запада, когда атаковал Украину.