Издание Bild пишет, что с ликвидацией военной техники ВС России на авиабазе «Саки» умер миф кремлевского диктатора о неуязвимости захваченного восемь лет назад Крымского полуострова, информирует «НБН».

С атакой ВСУ на аэродром россиян в Крыму стало очевидно, что украинские защитники могут нацелиться на любую точку полуострова и ликвидировать вражеские военные объекты на любой оккупированной территории Украины.

Несмотря на то, что украинское руководство и командование армии не подтвердило причастность ВСУ ко взрывам в Новофедоровке, Кремль потерпел очередное поражение.

В Москве сделали немыслимое заявление о том, что авиационная техника на базе не повреждена, однако снимки со спутника подтвердили, что ВС РФ солгали о последствиях взрыва.

Журналисты подчеркнули, что 9 августа оккупационные российские силы лишились по меньшей мере 11 самолетов, включая новые бомбардировщики и истребители. В результате атаки ВСУ от квартир путинских военных остались руины, а их автомобили превратились в металлолом.

Ложь Кремля о «несчастном случае с боеприпасами» раскрывается наличием воронок, расследователи предполагают, что было как минимум шесть взрывов в разных местах аэродрома.

Таким образом режим Путина потерпел поражение и на пропагандистском фронте. Поскольку напуганные россияне ринулись на родину, осознавая, что власти РФ не смогут их защитить и рассказать правду об их уязвимости на временнозахваченных украинских территориях.

Кроме того, граждане РФ, которые 8 лет назад переехали на полуостров, теперь поняли насколько опасное решение они тогда приняли, ведь сейчас стало очевидно, что Украина никогда не откажется от Крыма.

Ранее высказал свои предположения относительно странной реакции РФ на взывы в Крыму оппозиционер Марк Фейгин.