Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное в «Твиттер» главой оборонного ведомства Украины Алексея Резникова, военное руководство Великобритании передало для нужд ВСУ новую партию реактивных систем залпового огня М270. Более того, известно, что они уже прибыли на территорию Украины.

Дословно из заявления Алексея Резникова:

«Соединенное Королевство если обещает, то обязательно выполняет. Украина уже получила очередную партию реактивных систем залпового огня М270. Хочу высказать слова благодарности Бену Уоллесу, а также всему британскому народу. Поддержка, которую вы предоставляете, весьма удивительная. Это очень важно для Украины. Армия Украинского государства весьма умело применяет это «пополнение» на фронте. Также уже скоро мы ожидаем и другие «подарки».

Не так давно Алексей Резников уже сообщал о том, что из Германии в Украину поступили очередные реактивные системы залпового огня MARS II.