Как сообщает «НБН», об этом в комментарии ТАСС заявил глава департамента Северной Америки Александр Дарчиев.

«Если предложение о признании России спонсором терроризма воплотится в реальность, это будет означать, что Вашингтон пересек точку невозврата, который обернется самым серьезным ущербом для дипломатических отношений между двумя странами», — сказал дипломат страны – агрессора.

Говоря об отношениях России и Соединенных Штатов, Даричев назвал их «турбулентными». Он обвинил западные страны в «несоблюдении международного права и полном табу в дипломатической деятельности».

На сегодняшний день в списке спонсоров терроризма находятся четыре страны – КНДР, Иран, Сирия и Куба.

Этот статус предполагает жесткие ограничения на сотрудничество с такой страной, запрет на экспорт товаров оборонного сектора, введение контроля за экспортом двойной продукции и другие ограничения, включая финансовые. Также не исключаются санкции в отношении других стран, которые не отказались от сотрудничества со спонсором терроризма.

Ранее Дмитрий Песков озвучил условия для проведения переговоров между Зеленским и Путиным.