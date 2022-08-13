Как сообщает «НБН», об этом информирует Tagesschau.

По словам политика, Германия поддерживает Европу и Украину, в связи с чем у Берлина не может быть нейтральной позиции относительно войны.

В то же время Мерц подверг критике деятельность немецкого канцлера Олафа Шольца, так как его политика привела к затягиванию военных действий из-за замедлений с поставкой тяжелого вооружения для ВСУ. Кроме того, Берлин так и не решился на «полноценную» помощь Украине.

«Все еще актуальным остается факт того, что Германия могла бы сделать больше. Правительству нужно было сделать то, за что Бундестаг проголосовал еще 28 апреля, а именно: передать крупную партию тяжелого вооружения», — сказал глава оппозиции ФРГ.

Фридрих Мерц утверждает, что «в настоящее время Германия не помогает Украине в необходимом объеме, в связи с чем сроки этой жестокой войны продлеваются». Политик уверен, что война в Украине становится войной на истощение, в которой каждый день сотни жертв.

Напомним, ранее Ангела Меркель намекнула на возможность стать посредником между Киевом и Москвой. В то же время бывшая глава немецкого правительства сказала, что на протяжение последних лет ее пребывания на должности глава Кремля Владимир Путин не был готов проводить переговоры в каком-либо формате.

Ранее один из историков заявил, что Меркель очень просчиталась в отношениях с Владимиром Путиным.