Как пишет «НБН«, об этом в интервью журналистке Наташе Влащенко на ее Youtube-канале заявил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский.

«У человека, который в день начала вторжения в Украину 24 февраля угрожал всему миру, размахивая ядерной бомбой, изменилась концепция. Он утверждает, что выступает за мир и против использования ядерного оружия. На сегодняшний день у главы Кремля две основные цели: взрыв на ЗАЭС, в котором он обвинит Украину, а также срыв наступления украинских военных», — отметил эксперт.

По словам Пионтковского, если россияне все-таки решатся ударить по атомной электростанции в Энергодаре, проведение дальнейших боевых действий станет невозможным.

«Представьте только, что последует за этим взрывом. Те люди, которые раньше говорили, что не знают, кто — россияне или украинцы – открывал огонь по ЗАЭС, будут кричать и требовать остановить войну и объявить о перемирии. Потому что на отравленной территории вести войну будет уже невозможно», — отметил публицист.

Ранее Пионтковский пояснил, почему Путин изменил свой ядерный план по Украине.