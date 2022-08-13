Как сообщает «НБН», об этом сказано в сообщении словацкого телеканала RTVS.

Глава оборонного ведомства Словацкой Республики Ярослав Надь заявил, что истребители, скорее всего, начнут поставлять в Украину в сентябре. В то же время высокопоставленный чиновник добавил, что вместо них Братислава сможет получить компенсацию от Европейского союза или боевую технику от НАТО.

Кроме того, по словам Надя, стоимость истребителей исчисляется сотнями миллиардов евро. Однако министр не стал называть количеств самолетов, которые Киев получит от Братиславы. Согласно предварительным данным, это может быть 11 или 12 самолетов.

Следует отметить, что МиГ-29 представляет собой советскую многоцелевую разработку четвертого поколения. Ее используют при необходимости уничтожить управляемые ракеты и огонь из бортовой пушки всех видов воздушных целей вне зависимости от погодных условий. Кроме того, это помогает поражать наземные цели.

Ранее стало известно, что украинские Военно-воздушные силы могут в скором времени получить как F-15 Eagle, так F-16, которые как правило идут на экспорт. Самыми вероятными эксперты называют поставки именно F-16, которые считаются символом авиации четвертого поколения, так как они находятся на вооружении 25 стран мира.