Как информирует «НБН», об этом говорится на странице посольства США в Тайване.

По состоянию на сейчас известно, что члены американского Конгресса прибудут с визитом в Тайвань. Там они проведут встречи с властями республики на протяжении 14 и 15 августа.

В сообщении также отмечается:

«Тайвань с четырнадцатого по пятнадцатое августа посетят сенатор Эд Марки, представители Алан Ловентал, Аумуа Амата Коулман Радеваген, а также Дон Бейер. Также туда отправится член Конгресса Джон Гараменди. Данная поездка состоится в рамках большого визита в Индо-Тихоокеанский регион. Делегация проведет встречу с высокопоставленными лидерами Тайваня. В ходе встречи стороны будут обсуждать двусторонние отношения, а также вопросы безопасности в регионе. Помимо прочего, будут затрагиваться и вопросы инвестиций и торговли, глобальных цепочек поставки, климатические вопросы и другое, что представляет взаимный интерес».

Ранее стало известно о реакции Китая, когда на Тайвань с визитом прибыла Ненси Пелоси.