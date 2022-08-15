Глава Польши напомнил о большом табу после Второй мировой войны, которые заключалось в том, что супергосударства не нападают на другие страны, чтобы их поработить и лишить независимости. Именно этот строгий запрет был жеской границей безопасности, информирует «НБН» со ссылкой на Polskie Radio.

Однако Российская Федерация и ее режим, нарушили это табу вторжением в Украину. По словам Дуды, было сложно спрогнозировать масштабы прямой агрессии РФ против независимого и суверенного Украинского государства и для многих эта война стала полной неожиданностью.

Ранее польский президент рассказал, как должны вести себя западные страны, чтобы надавить на кремлевского диктатора. Дуда заявил, что страны Восточной Европы не могут сохранять нейтралитет и должны помочь Украине в борьбе с российскими захватчиками.