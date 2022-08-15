В отчете Минобороны Соединенного Королевства отмечают, что в четверг, 11 августа, российские СМИ распространили заявление «главы ДНР» Дениса Пушилина о «референдуме», информирует «НБН».

Ставленник Кремля на оккупированном Донбассе сообщил, что дата проведения «всеобщего голосования» о «присоединении ДНР к РФ» будет объявлена после «полного освобождения республики».

В предыдущем месяце журналисты провели расследование, в ходе которого выяснили, что в «народной республике» готовятся к проведению псевдореферендума. В частности, оккупанты занимаются вопросом обеспечения того, чтобы за присоединение к стране-агрессору «проголосовало» 70% жителей «ДНР».

В Минобороны Британии отметили, что пока нельзя точно сказать, приняла ли Москва окончательное решение о проведении «референдума», однако провал плана по захвату всей Донетчины в Кремле могут расценить как неудачу в достижении главных задач «спецоперации» в Украине.

Ранее в сводке Министерства обороны Соединенного Королевства опубликовали данные британской разведки о боях на Донбассе и действиях оккупантов на Юге Украины.