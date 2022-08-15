Как информирует «НБН», об этом заявил советник Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Согласно словам советника главы Офиса президента Украины, государство-оккупант Российская Федерация «играет с огнем» на Запорожской атомной электростанции.

Он добавил:

«Кремль весьма верит в том, что «руководит рисками», однако при этом они допускают грубые ошибки. Россия не имеет персонала, они нарушают все возможные протоколы безопасности, а армия Путина на протяжении всего времени осуществляет провокации».

В это же время советник главы ОПУ считает, что такого рода шантаж может обернуться огромной катастрофой.

Стоит напомнить, ранее Михаил Подоляк пояснил, почему Российская Федерация намерена вынудить Киев к переговорному процессу.

Также Подоляк ранее призвал Красный Крест обратить свое внимание на клетки, которые оккупанты готовят бойцам полка «Азов» в Мариуполе.