Традиционно представитель Офиса Зеленского высказался в своем Twitter-аккаунте, информирует «НБН». Подоляк прокомментировал подготовку страны-агрессора к проведению «трибунала» в оккупированном Мариуполе над пленными украинскими военными, в том числе и защитниками «Азовстали».

Советник главы ОПУ подчеркнул, что все украинские военнопленные – комбатанты, которые на законных основаниях защищали свою страну. Именно поэтому «клетки», которые россияне устанавливают на сцене мариупольской филармонии для публичного «суда» над нашими бойцами, — официальное военное преступление страны-агрессора.

По убеждению политика, Международный Комитет Красного креста и его президент Петеру Мауреру должны вспомнить о предназначении гуманитарной организации и подумать о ее репутации.

Отметим, что мариупольский городской глава Вадим Бойченко ранее обратился к МККК, ООН и мировому сообществу, призвав их вмешаться в ситуацию и не допустить, чтобы повторилось произошеднее в оккупированной Еленовке.