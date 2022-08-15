Как информирует «НБН» со ссылкой на Guardian, после переговоров с лидерами скандинавских государств в Осло, Олаф Шольц заявил, что решения, которые принимаются в Европейском Союзе, не должны затруднять выезд из страны россиян, которые бегут от диктаторского режима.

«Весьма важно для нас, что мы понимаем, что множество людей бегут из Российской Федерации из-за того, что они не согласны с режимом властей».

Олаф Шольц добавил, что их решения не должны сделать невозможным бегство россиян от руководства их страны.

Ранее Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Олафа Шольца о том, что он не поддерживает общую инициативу по запрету в выдаче виз гражданам России.