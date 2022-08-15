Американский военный считает, что, когда президент-агрессор просыпается в два часа ночи, он понимает, что совершил ошибку с вторжением в соседнее государство. Однако публично Путин в этом не признается никогда, информирует «НБН» со ссылкой на News Week.

Ставридис отметил, что лидер россиян продолжит поддерживать фикцию о том, что Украиной руководят «неонацисты», а также утверждать, что спровоцировал конфликт и загнал РФ в угол Североатлантический Альянс.

Говоря о завершении войны, адмирал США выразил мнение о том, что российская и украинская стороны в 6 месяцах от того, чтобы найти решение. Кроме того, главу РФ подталкивают к переговорному процессу трудности из-за колоссальных военных потерь личного состава его армии и военной техники. Военный не сомневается, что уже через полгода Путин окажется в очень тяжолом положении, поскольку вооружение и деньги не бесконечны.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о просчете кремлевского диктатора при вторжении в Украину. Он объяснил, какие ожидания Путина от Запада не сбылись.