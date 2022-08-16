В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону руководитель МИД прокомментировал политику Турции. Кулеба описал одной фразой позицию Эрдогана по взаимодействию с нашим государством и страной-оккупантом, информирует «НБН».

Политику турецкого лидера министр иностранных дел охарактеризовал как «давние традиции оманской дипломатии». Кулеба отметил, что внешняя политика Стамбула на сегодня заключается в сотрудничестве в военно-технической сфере с нашей страной и в торгово-экономической отрасли с РФ.

Дипломат добавил, что объективно Турция помогает украинцам противостоять российским захватчикам на фронте, при этом продолжая зарабатывать деньги в стране-агрессоре.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар прокомментировал отношения Эрдогана с кремлевским диктатором. Дипломат рассказал, к чему сводится взаимодействие Стамбула с другими государствами и что всегда понимал Киев относительно внешней политики турецкого руководства.