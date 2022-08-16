Об этом 16 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает «НБН» со ссылкой на РИА Новости.

Министр обороны страны-агрессора также заявил, что с военной точки зрения в применении ядерного оружия в Украине нет необходимости.

По словам Шойгу, главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления.

Напомним, форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в выставочном центре «Патриот» в Московской области. В первый день перед участниками мероприятия выступил Путин. Он посвятил свою речь достижениям российского оборонно-промышленного комплекса и поблагодарил оружейников «за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, всей России».

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