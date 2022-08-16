Советники главы ОПУ записали видеообращение на фоне информации о том, что они якобы друг с другом воюют. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале Арестович, информирует «НБН».

Представители Офиса Зеленского рассказали, что некоторые СМИ позволяют себе политический хайп на темы, на которые не стоило бы этого делать. По словам Подоляка, ему нравится тема «политической конспирологии» и «теория заговора», которые отдельные СМИ упортно навязывают относительно его отношений с коллегой.

Арестович с юмором призвал медиа считать это официальным началом войны с Подоляком, добавив, что теперь они будут «мочить» друг друга. Он признался, что ему хочется увидеть, что из этого получится.

Также Арестович обратился к людям, которые любят распространять слухи, предупредив, что у них будет много работы и будет, о чем писать.

«Арестович победил Подоляка, Подоляк победил Арестовича», — иронизирует политик.

Ранее Арестович высказался о своей популярности. Советник руководителя ОПУ, которого украинцы считают своим успокоительным, признался есть ли у него «звездная болезнь» и считает ли он себя самовлюбленным человеком.