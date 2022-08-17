На заявление российского политика обратил внимание украинский журналист Денис Казанский в своем блоге на YouTube, информирует «НБН».

Казанский показал фрагмент видео, где Казаков высказывается об уничтожении населенных пунктов Украины армией России. Экс-куратор «главы республики» Донбасса не стал отрицать разрушительные действия армии Путина, наоборот, нашел «объяснение» военным преступлениям против мирного населения.

Политик заявил, что «антифашистская» армия РФ просто ломает все, проходя через государственные и социальные институты, поскольку в Украине вся инфраструктура якобы «пронизана духом бандеровщины». Казаков добавил, что российские захватчики после себя оставляют голую степь, не жалея ни города, ни людей.

Ранее Казанский показал кадры с пропагандисткой из «ДНР», которая объяснила, зачем россияне разрушили Мариуполь. Сторонница Путина рассказала, как Украина «оскверняла» город.