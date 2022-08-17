Как информиврует «НБН», об этом Дмитрий Кулеба написал на своей странице в социальной сети «Твитттер».

Кроме того, глава внешнеполитического украинского ведомства подчеркнул, что военная помощь Украинскому государству сокращает войну. Также такие действия со стороны США и других партнеров Украины остаются лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы, а также всего остального мира.

Дмитрий Кулеба также высказал благодарность Соединенным Штатам Америки за их постоянную поддержку Украинского государства.

Стоит напомнить, что ранее в ISW заявили, что Владимир Путин вовсе не отказывался от своих целей по Украине.