Министр обороны страны-оккупанта утверждал, что ВС РФ в Украине якобы противостоят «объединенные силы Запада», информирует «НБН» со ссылкой на LIGA.net.

Также Шойгу заявил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые получили украинские защитники, «не существенно влияют на ситуацию» и якобы эти РСЗО «перемалываются в боях».

Подоляк, комментируя слова руководителя Минобороны России, отметил, что сегодняшние оценки происходящего в Украине соратником Путина больше подходят человеку, который долгое время «находится под влиянием специальных пропагандистских веществ на организм в рамках увлечения элитой РФ шаманскими обрядами и оккультизмом».

Советник руководителя ОПУ отметил, что российский министр все еще живет в придуманном мире, где оккупанты якобы сражаются с силами Североатлантического Альянса. Политик объяснил, что такая позиция удобна для Кремля, поскольку в глазах пропаганды РФ не стыдно проиграть в противостоянии с Западом.

Также Подоляк добавил, что несмотря на заявления рупоров путинского режима о массовом уничтожении армией РФ HIMARS, захватчики не достали ни одного американского РСЗО.

Представитель Офиса президента Украины настоятельно порекомендовал не обращать внимание на катастрофически оторванные от реальности спичи главы Министерства обороны России, подходящие только для любителей «угарного квази-фэнтези» РФ.

Он добавил, что Шойгу выдает примитивную легенду о противостоянии россиян всему миру, чтобы объяснить свою «эффективную» управленческую деятельность.

Ранее Подоляк рассказал, чем может закончиться ядерный шантаж страны-оккупанта на Запорожской АЭС.