Советник руководителя Офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что мост, который соединяет аннексированный Крымский полуостров и РФ, — законная цель для украинских защитников, информирует «НБН».

В интервью британскому изданию The Guardian политик заявил, что строительство Крымского моста россиянами является незаконным. По словам советника главы ОПУ, эта конструкция – основные ворота для снабжения путинских оккупационных сил на аннексированном полуострове. Политик отметил, что такие объекты армии РФ должны быть ликвидированы.

Ранее об атаке ВСУ на Крымский мост высказался генерал Николай Маломуж. Военный объяснил, почему в ближайшее время армия Украины не будет наносить удар по этой конструкции.