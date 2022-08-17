Эксперты отмечают, что глава Кремля не отказывался от своих ключевых целей относительно войны с Украиной, которые российская пропаганда пытается исказить, информирует «НБН» со ссылкой на отчет ISW.

Путин все также мечтает о смене власти в Киеве и оккупации большей части территорий соседней страны. Американские аналитики обратили внимание на заявление российского президента, которое прозвучало на форуме «Армия-2022».

Кремлевский диктатор сообщил, что ВС РФ и боевики «ЛДНР» «выполняют свой долг, сражаясь за свою страну и освобождая Донбасс». Слова Путина контрастируют с его ранними заявлениями о «денацификации» и «демилитаризации» соседнего государства, и не совместимы с действиями Москвы по «присоединению» захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей к России.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что президент РФ отклонился от своего первоначального ядерного плана и переключился на сценарий с Запорожской АЭС.