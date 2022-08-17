В интервью шведскому изданию Dagens Nyheter глава правительства Германии заявил, что переговоры с лидером россиян «важны, в том числе и в будущем», информирует «НБН».

Шольц убежден, что вести прямой диалог с главой Кремля необходимо, «особенно во время кризиса», поскольку президент РФ должен напрямую получать сообщения. Канцлер ФРГ отметил, что он хочет, чтобы Путин знал, что от него требуют и взял на себя ответственность за войну против Украины.

Шольц сомневается, что в обозримом будущем отношения с государством-оккупантом могут нормализоваться. Политик отметил, что об этом нельзя даже думать, пока РФ не прекратит боевые действия, не выведет с украинской территории свою армию и не заключит мир на разумных условиях.

Напомним, что федеральный канцлер ранее заявил, что не хочет закрывать Евросоюз для россиян, поскольку считает кровопролитие в Украине «войной Путина».

Кроме того, Шольц считает, что гражданам страны-агрессора нужно продолжать выдавать визы. Политик объяснил, почему он не хочет усложнять побег людей из РФ.